Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Международное сотрудничество , Политика , Правительство , Экономика
Смаилов призвал страны ЕАЭС провести консультации центробанков и обсудить обменные курсы нацвалют
Елисеева Екатерина
корреспондент

Премьер-министр РК Алихан Смаилов на заседании Евразийского межправительственного совета заявил, что наблюдаются серьезные искажения в обменных курсах между национальными валютами стран - участниц союза, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В сегодняшних условиях мы столкнулись с серьёзным ростом цен на продовольственные товары.Так, за 6 месяцев цены на продовольственные товары в ЕАЭС увеличились на 12,9 процента. Нужно отметить, что при текущем уровне нашей интеграции во взаимной торговле широко используются национальные валюты. При этом мы видим серьезные искажения в обменных курсах между нашими национальными валютами, которые определяются через кросс-курсы по отношению к американской валюте", – сказал Смаилов.

Он подчеркнул,  что это оказывает ощутимое влияние на торговлю и инфляционные процессы в странах - участницах союза.

"Полагаю необходимым провести консультации центральных банков наших стран для обсуждения вопросов формирования обменных курсов национальных валют и внести предложения к очередному заседанию межправительственного совета ЕАЭС", – заключил Преьмер-министр РК.

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