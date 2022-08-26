Смаилов призвал страны ЕАЭС провести консультации центробанков и обсудить обменные курсы нацвалют

Премьер-министр РК Алихан Смаилов на заседании Евразийского межправительственного совета заявил, что наблюдаются серьезные искажения в обменных курсах между национальными валютами стран - участниц союза, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В сегодняшних условиях мы столкнулись с серьёзным ростом цен на продовольственные товары.Так, за 6 месяцев цены на продовольственные товары в ЕАЭС увеличились на 12,9 процента. Нужно отметить, что при текущем уровне нашей интеграции во взаимной торговле широко используются национальные валюты. При этом мы видим серьезные искажения в обменных курсах между нашими национальными валютами, которые определяются через кросс-курсы по отношению к американской валюте", – сказал Смаилов.

Он подчеркнул, что это оказывает ощутимое влияние на торговлю и инфляционные процессы в странах - участницах союза.

"Полагаю необходимым провести консультации центральных банков наших стран для обсуждения вопросов формирования обменных курсов национальных валют и внести предложения к очередному заседанию межправительственного совета ЕАЭС", – заключил Преьмер-министр РК.