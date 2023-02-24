Смаилов: Необходимо поддерживать высокую динамику развития строительной отрасли Жетысуской области

Находясь с рабочей поездкой в Жетысуской области, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов ознакомился с деятельностью ряда инфраструктурных, промышленных и социальных объектов региона, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

Так, глава Правительства посетил городскую котельную «Баскуат» мощностью порядка 200 Гкал/час, которая была введена в 1981 году. Сегодня она обеспечивает теплом свыше 500 многоквартирных и 1000 частных жилых домов, 20 школ, 25 детских садов, 10 больниц и 90 административных зданий. Вместе с тем с учетом интенсивной застройки Талдыкоргана и ежегодного увеличения нагрузки планируется провести ее модернизацию, предусмотрев увеличение мощности до 300 Гкал/час и перевод объекта на газ.

Алихан Смаилов отметил, что реконструкция котельной повысит качество и надежность предоставляемых потребителям услуг, улучшит экологическое состояние города и приведет к снижению уровня потерь тепла.

«Переход данной котельной на газ очень важен, так как это улучшит ее производительность и внесет существенный вклад в решение экологических проблем. Акимату области нужно ускорить работу по проекту. Правительство, со своей стороны, окажет необходимое содействие», – сказал он.

Далее премьер-министр ознакомился с работой крупного предприятия «Талдыкорганкабель», выпускающего различные виды кабельно-проводниковой продукции. Завод осуществляет поставки во все регионы Казахстана, а также в Азербайджан, Китай, Кыргызстан, Польшу, Россию, Узбекистан и ряд других стран.

В целом в Жетысуской области действует 514 промышленных предприятий, где занято более 4 тысяч человек. За прошлый год в регионе выпущено промпродукции более чем на 280 млрд тенге, введено в эксплуатацию 17 новых объектов. На 2023 год запланирован запуск еще 8 проектов с объемом инвестиций в 24,4 млрд тенге.

По словам главы Правительства, нужно стимулировать использование отечественной продукции на предприятиях энергетики, машиностроения, а также при строительстве объектов за счет средств государства. В этой связи Министерству индустрии и инфраструктурного развития поручено проработать вопрос внесения соответствующих изменений в нормативно-правовые акты.

В одном из микрорайонов Талдыкоргана Алихан Смаилов посетил 60-квартирный жилой дом, построенный для граждан из социально уязвимых слоев населения. Он отметил, что по итогам 2022 года в области наблюдается рост объема строительных работ более чем на 4%.

«Акимату области необходимо поддерживать такую динамику и продолжать эффективную реализацию намеченных планов. Вместе с тем важно не допускать задержек при подведении инфраструктуры к застраивающимся районам», – сказал премьер-министр.

В ходе поездки глава Правительства также ознакомился с работой нового фельдшерско-акушерского пункта в селе Акшатоган. В нем с января текущего года местные жители могут получить основные виды медицинской помощи и прививки. В ближайшие три года в регионе планируется открыть еще 118 объектов первичной медико-санитарной помощи, в том числе 59 медицинских объектов в рамках нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения».