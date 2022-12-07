Смаилов о ЧП в Экибастузе: Виновные будут привлечены к ответственности

Важно чтобы и промышленные предприятия проводили модернизацию производственного процесса, увеличивали инвестиции, оказывали социальную поддержку работникам, отметил премьер во время встречи с активом Павлодарской области.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Главы Правительства и Администрации президента РК приняли участие в собрании депутатов маслихатов Павлодарской области. Премьер-министр Алихан Смаилов представил двух кандидатов на должность акима региона – Асаина Байханова и Серика Батыргужинова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

«В ходе открытого голосования из 177 депутатов 135 отдали голос за А. Байханова, 42 депутата проголосовали за С. Батыргужинова», – рассказали в пресс-службе Правительства.

После голосования высокопоставленные чиновники провели встречу с активом области.

Премьер-министр подчеркнул, что одной из приоритетных задач руководства акимата является модернизация инфраструктуры.

«Сейчас идет отопительный сезон. К сожалению, мы столкнулись с аварией на теплосетях в городе Экибастузе, которая привела к тому, что часть жителей осталась без тепла. Благодаря самоотверженной работе тепловиков удалось восстановить теплоснабжение. Сейчас проводится расследование причин аварии, по результатам которого виновные будут привлечены к ответственности. Акимат должен взять вопрос на особый контроль и обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона», – сказал Алихан Смаилов.

Он добавил, что одной из важнейших проблем области является экологическая обстановка, сложившаяся в связи с работой промышленных предприятий. Из общего объема выбросов по республике порядка 30% приходится на Павлодарскую область.

«В этой связи руководству области нужно сосредоточиться на работе по снижению негативного влияния вредных производственных выбросов на окружающую среду.

Важно также, чтобы и промышленные предприятия проводили модернизацию производственного процесса, увеличивали инвестиции, оказывали социальную поддержку работникам», – подчеркнул Алихан Смаилов.