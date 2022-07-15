Смаилов обратился к министрам и акимам после критики Токаева

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, обращаясь к членам Правительства, подчеркнул необходимость оперативного и результативного исполнения поручений Президента, данных на расширенном заседании Кабмина 14 июля, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Хочу подчеркнуть, что вчера Президент высказал очень серьезную критику в отношении нашей работы. Необходимо активизироваться всем госорганам, акиматам и квазигосударственному сектору. Первым руководителям взять на личный контроль каждый пункт поручений Главы государства», – добавил он.

Заявив, что именно на местах реализуются все проекты и программы, которые напрямую влияют на благосостояние граждан, глава Правительства указал на необходимость министрам и акимам наладить четкое взаимодействие, вместе прорабатывать каждый вопрос.

«От эффективной работы каждого из нас зависит результативность деятельности всего Правительства. Мы вместе должны с удвоенными усилиями реализовать все намеченное, чтобы развивалась экономика страны, и наши граждане чувствовали улучшение качества их жизни», – резюмировал Смаилов.

Напомним, 14 июля на расширенном заседании Правительства Глава государства дал среднюю оценку работе Правительства.

"Правительство пытается проявить настойчивость, но на современном этапе расслабляться нельзя. Необходимо максимально усилить темп работы. Нужно использовать новые методы. Правительство должно быть не только штабом оперативного реагирования, но и главным государственным учреждением, которое предлагает и проводит конкретные реформы", – сказал Касым-Жомарт Токаев.