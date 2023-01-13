Смаилов обсудил проблемные вопросы с сельхозпроизводителями Алматинской области

В ходе рабочей поездки в Алматинскую область премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов ознакомился с деятельностью ряда агропромышленных предприятий и встретился с руководителями сельхозформирований региона, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

Так, глава Правительства посетил экспортный кластер ТОО «Fruit Art», направленный на глубокую переработку фруктов и ягод с применением инновационных технологий. Готовая продукция предприятия поставляется на рынки развитых стран (пищевая индустрия и розничные сети), включая ЕС, США, Японию и Южную Корею.

Алихан Смаилов отметил, что благодаря хорошим климатическим и географическим условиям Алматинская область является одним из крупнейших производителей сельхозпродукции в республике.

По его словам, создание новых перерабатывающих агропредприятий активизирует приток инвестиций в регион. Очень важно, что при этом обеспечиваются хранение и сбыт продукции местных сельхозтоваропроизводителей.

Здесь же премьер-министр провел встречу с руководителями сельхозформирований области, на которой были подняты вопросы субсидирования, обеспечения оборотными средствами, расширения доступа к воде и газу, приобретения кормов, ветеринарных препаратов, семян, удобрений, пестицидов, гербицидов, сельхозтехники и так далее.

Алихан Смаилов подчеркнул, что поддержка аграриев является одним из приоритетов работы Правительства.

«Ранее планировалось изменить систему субсидирования, чтобы оставить только те субсидии, которые напрямую влияют на производительность. Но, посоветовавшись с фермерами, мы пришли к компромиссному варианту и решили сохранить некоторые существующие нормативы субсидирования. Со своей стороны, сельхозпроизводители должны обеспечивать граждан качественной продукцией по доступным ценам», – сказал он.

Алихан Смаилов также добавил, что в ближайшие годы Правительством будут выделяться дополнительные средства на модернизацию и строительство каналов и гидросооружений для расширения доступа аграриев к воде.

Затем премьер-министр ознакомился с работой бройлерной птицефабрики ТОО «Nauryz Agro KZ», запущенной в 2022 году и способной выпускать до 15 тысяч продукции в год. Предприятие, соответствующее всем мировым стандартам, имеет собственный инкубатор и в настоящее время ведет строительство мясоперерабатывающего цеха.

Алихан Смаилов отметил, что птицефабрика является важным объектом не только для экономики региона, но и для снабжения казахстанцев натуральными отечественными продуктами питания.

«Продовольственная безопасность – один из главных вызовов сегодняшнего дня. Акимату области нужно оказывать поддержку таким проектам для повышения конкурентоспособности своей продукции и уровня занятости в агропромышленном комплексе», – сказал он.

Кроме того, глава Правительства посетил предприятие ТОО «Маревен Фуд Тянь-Шань», занимающееся производством продуктов питания быстрого приготовления, которые поставляются как на внутренний рынок, так и в страны ближнего зарубежья. На заводе трудятся 850 человек. В прошлом году здесь запустили новую линию по выпуску безалкогольных напитков. Мощность производства составила 78 млн бутылок (лимонады и другое) в год. Дополнительно было создано 90 рабочих мест.

По словам Алихана Смаилова, данный современный завод – пример успешной реализации проекта с иностранным участием.

«На сегодняшний день более 70% продукции отправляется на экспорт, что показывает высокий потенциал развития пищевой промышленности в регионе. В этой связи со стороны местных властей необходимо содействие по вопросам модернизации и расширения действующих предприятий», – подчеркнул он.