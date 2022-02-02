Смаилов обсудил с главой "Лукойла" дальнейшее развитие Карачаганакского проекта

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.
Стороны обсудили состояние и перспективы реализации совместных инвестиционных проектов в сферах разведки, добычи и транспортировки углеводородного сырья, а также переработки нефти и газа.
Особое внимание уделено дальнейшему развитию Карачаганакского проекта, реализации проектов «Каламкас море» и «Хазар», «Хвалынское», «Центральная», «Женис» и «Аль-Фараби».
А. Смаилов отметил важность максимального использования ПАО «ЛУКОЙЛ» местного содержания в товарах, работах и услугах, кадрах, а также применения современных экологически чистых технологий при реализации проектов на территории РК.