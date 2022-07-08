Фото: primeminister.kz
Правительство
Смаилов ознакомился с реконструкцией автодороги Караганда – Балхаш – Сарышаган

В пятницу, 8 июля, Премьер-министр РК Алихан Смаилов прибыл с рабочей поездкой в Карагандинскую область. В регионе глава Правительства посетит ряд промышленных, инфраструктурных и социальных объектов, ознакомится с ходом реализации новых проектов в городах Темиртау и Сарань, а также проведет совещание по комплексному социально-экономическому развитию Карагандинской области в целом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

В регионе Алихан Смаилов в первую очередь ознакомился с ходом реконструкции автодороги Караганда – Балхаш – Сарышаган (участок 1492,4-2005 км), которая является частью международного транзитного коридора Центр – Юг, соединяющего города Нур-Султан и Алматы.

Как сообщил председатель правления АО «НК «КазАвтоЖол» Мейрхат Касымбаев, полное завершение проекта ожидается в декабре 2023 года.

В текущем же году, по его словам, продолжаются работы по устройству конструктивных слоев дорожного полотна, монтажу искусственных сооружений и заготовке дорожно-строительных материалов. К примеру, полномасштабные дорожно-строительные работы ведутся на автодорогах республиканского значения Караганда – Балхаш и Балхаш – Бурылбайтал и др. Здесь работы возобновили на всех 8 участках.

Кроме того, особое внимание уделяется сокращению количества объездных дорог и участков, где движение осуществляется по насыпи. После завершения работ по реконструкции данные трассы будут соответствовать I-й технической категории с четырьмя полосами движения.

«Проект позволит обеспечить безопасный и комфортный проезд, значительно сокращая время в пути. Обновленная автодорога станет драйвером в развитии туристического кластера озера Балхаш и стимулирует создание новых рабочих мест», — подчеркнул Алихан Смаилов.

Далее аким Карагандинской области Женис Касымбек проинформировал членов правительственной делегации о ходе развития дорожно-транспортной инфраструктуры региона в целом, результатом чего должно стать повышение его транспортного потенциала и перевод ряда дорог в высшую техническую категорию.

Ознакомившись с докладом, глава Правительства дал руководству области ряд соответствующих поручений.

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