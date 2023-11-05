Смаилов пригласил китайские компании участвовать в развитии экономической кооперации между РК и КНР

Международное сотрудничество
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

Премьер-министр РК Алихан Смаилов выступил на официальной церемонии открытия 6-й Китайской международной импортной выставки (КМИВ) в Шанхае, передает Kazpravda.kz

Фото: Правительство РК

Глава правительства отметил, что за прошедшее время эта крупная выставка стала глобальной деловой площадкой, ежегодно привлекающей представителей более 130-ти стран мира, сообщает официальный сайт Кабмина Казахстана.

"Участие Казахстана в ней проходит на фоне нового этапа развития казахстанско-китайского сотрудничества. В очередном 30-летнем цикле важную роль будет играть взаимодействие наших стран в рамках экономической кооперации. В этом плане мы видим колоссальные возможности", — сказал Смаилов.

Премьер-министр выразил уверенность, что в будущем объемы продукции, производимой совместными предприятиями РК и КНР, будут только расти.

"В этой связи мы приглашаем к сотрудничеству все заинтересованные китайские компании. Правительство Казахстана готово оказать необходимую поддержку и создать благоприятные условия для совместной работы", — подчеркнул он.

Как отметил Алихан Смаилов, учитывая динамику изменения геополитической обстановки в мире, в настоящее время как никогда важны консолидированные усилия для достижения устойчивого экономического развития.

Он добавил, что Казахстан, как и другие страны, ощущает последствия вызовов, с которыми сталкивается мировая экономика. Среди них торговые барьеры, сбои в производственных цепочках и финансовая нестабильность.

"Мы совместно с партнерами готовы выработать и реализовать практические механизмы укрепления экономической кооперации, способные в будущем минимизировать влияние глобальных угроз", — обозначил глава правительства.

В этом контексте Смаилов отметил важность дальнейшего развития торговли и трансграничной электронной коммерции. По его словам, за 10 лет общий объем товарооборота Китая со странами, расположенными вдоль "Одного пояса, одного пути", достиг $19,5 трлн, а совокупный объем инвестиций — $380 млрд.

"Стремительно растут и объемы торговли Центральноазиатского региона с Китаем. По итогам прошлого года этот показатель составил $70 млрд, из которых 45% приходится на Казахстан. Полагаем, что имеются все необходимые условия для сохранения этой динамики и доведения товарооборота до $100 млрд уже к 2030 году", — сказал премьер-министр.

По мнению главы правительства, важным здесь является увеличение экспорта за счет расширения торговой номенклатуры. При этом также необходимо упрощать административные процедуры, в том числе с применением процессов цифровизации.

Алихан Смаилов акцентировал внимание участников мероприятия, что Казахстан заинтересован в более широком использовании взаимных электронных площадок и совместном продвижении продукции на всем Евразийском пространстве.

"У нас уже имеются успешные кейсы в данном направлении. Мы тесно сотрудничаем с Alibaba Group. В мае этого года запущен Национальный павильон Казахстана на платформе JD.com. Для оптимизации логистики на взаимовыгодной основе мы готовы продвигать строительство бондовых складов в РК", — отметил он.

Не менее важным направлением является и обеспечение продовольственной безопасности. Казахстан входит в десятку крупнейших мировых производителей пшеницы и муки. Сегодня республика стабильно экспортирует в Китай экологически чистые масличные культуры, зерно, мясо и другие продукты.

Он добавил, что РК совместно с КНР реализует такие крупные инфраструктурные проекты, как международный автомобильный коридор «Западная Европа – Западный Китай», логистический центр в порту Ляньюньган, международный центр приграничной торговли «Хоргос», совместный сухой порт в зоне «Хоргос – Восточные ворота», новый ж/д коридор «Китай – Казахстан – Туркменистан – Иран» и т.д.

"Для дальнейшего увеличения контейнерных перевозок по маршруту “Китай – Европа” мы предлагаем активнее задействовать Транскаспийский международный транспортный маршрут. Он позволит сократить время перевозки товаров почти вдвое", — отметил премьер.

Вместе с тем он добавил, что полным ходом идет возведение казахстанских терминалов в городе Сиань и грузинском порту Поти. Намечено строительство 3-го ж/д пункта пропуска на казахстанско-китайской границе, «сухих портов» на переходах «Бахты» и «Калжат», контейнерного хаба в Актау, а также расширение портовых мощностей на Черном море вдоль Среднего коридора.

"Приглашаем китайские транспортные компании к участию в перечисленных проектах, а транспортно-логистических операторов — к активному использованию имеющейся в Казахстане трансграничной транспортной инфраструктуры", — подчеркнул Алихан Смаилов.

В завершение своего выступления он отметил, что в нынешнем году в мероприятии в Шанхае принимают участие более 30 казахстанских производителей, и выразил уверенность, что выставка и дальше будет способствовать продвижению товаров под маркой Made in Kazakhstan на обширный рынок Китая.

"Пользуясь случаем, приглашаю всех посетить казахстанские павильоны, где мы представим передовые достижения нашей страны в различных отраслях", — заключил глава правительства.

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