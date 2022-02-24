Смаилов провел переговоры с главой Кабмина Кыргызстана
Премьер-министр РК Алихан Смаилов в рамках заседания Евразийского межправительственного совета провел двусторонние переговоры с председателем Кабинета министров КР Акылбеком Жапаровым, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.
Стороны обсудили ряд актуальных вопросов двусторонних взаимоотношений в области торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, промышленного и топливно-энергетического комплекса, экологии, образования.
В рамках наращивания объемов двусторонней торговли стороны обменялись мнениями по расширению номенклатуры поставляемой сельхозпродукции. Помимо этого, начата реализация вопроса создания совместного индустриального торгово-логистического комплекса.
«Кыргызстан является важным торговым партнером Казахстана в Центрально-Азиатском регионе. Хочу отметить восстановление положительной динамики взаимной торговли. По итогам 2021 года наблюдается увеличение объема торговли примерно на 15%», — сказал Алихан Смаилов в ходе переговоров.
В рамках сотрудничества в сфере автомобильной промышленности кыргызской стороной рассматривается вопрос приобретения и лизинга автотранспортной техники. На текущий момент прорабатываются технические вопросы.
По водно-трансграничному и энергетическому сотрудничеству сторонами урегулирован вопрос стоков трансграничных рек, в результате чего удалось нейтрализовать возможные негативные последствия маловодья в бассейнах рек Сырдарья, Шу и Талас в вегетационный период для обоих государств.
Помимо этого, стороны обменялись мнениями по прочим актуальным вопросам и расширению торгово-экономического сотрудничества.
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