Смаилов провел заседание Комиссии по демонополизации экономики

Под председательством Премьер-министра РК Алихана Смаилова прошло очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

В рамках заседания были обсуждены предложения, выработанные Министерством энергетики РК, по отмене налоговых льгот для частных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), производящих продукцию, не соответствующую техническим регламентам Таможенного союза, вопросы обеспечения доступа субъектов бизнеса к объектам инфраструктуры («последнего километра») на НПЗ, регламентации хранения нефтепродуктов на них, а также регулирования тарифов на услуги погрузки и транспортировки нефтепродуктов в части их снижения.

Кроме того, рассмотрены вопросы проведения аудита систем безопасности, контроля производства, хранения, вывоза продукции и иных технологических процессов на НПЗ, а также строительства и деятельности парков хранения сжиженного нефтяного газа на их территории.

Участники заседания также рассмотрели некоторые вопросы деятельности АО «НК «КазМунайГаз», АО «Национальные информационные технологии» и другие.

По итогам обсуждений Премьер-министр дал ряд рабочих поручений для принятия решений на следующем заседании Комиссии.