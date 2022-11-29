Смаилов указал руководству ArcelorMittal на серьезные упущения в обеспечении безопасности

Глава Правительства РК обозначил проблему негативного влияния комбината на экологию, а также поднял вопрос недостаточного объема инвестиций в модернизацию производства.

Фото: primeminister.kz

Алихан Смаилов провел встречу с вице-президентом компании ArcelorMittal по СНГ Виджаем Гоялом и генеральным директором АО «АрселорМиттал Темиртау» Биджу Наиром, в ходе которой указал на серьезные упущения «АрселорМиттал Темиртау» в сфере промышленной безопасности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

Смаилов обозначил проблему негативного влияния комбината на экологию, а также поднял вопрос недостаточного объема инвестиций, направляемых на модернизацию производства.

"Премьер-министр потребовал принять исчерпывающие меры для исправления ситуации. В свою очередь Виджай Гоял выразил искренние сожаления в связи с недавним чрезвычайным происшествием, приведшим к гибели работников АО «АрселорМиттал Темиртау». Он отметил, что специально прибыл в Казахстан, чтобы лично разобраться в ситуации и разработать пакет дополнительных мер для решения проблемных вопросов", – проинформировала пресс-служба Смаилова.

По итогам встречи премьер подчеркнул, что исполнение обязательств компании будет находиться на особом контроле Правительства.

Напомним, 3 ноября в 03:03 часов на шахте имени Ленина угольного департамента АО «Арселор Миттал Темиртау» при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа.

В шахте находились 106 работников. Пять человек, находившихся на аварийном участке, погибли. Четыре работника госпитализированы с различными травмами.

По распоряжению премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова министр по ЧС Юрий Ильин возглавил правительственную комиссию по расследованию причин аварий на шахте. 23 ноября члены комиссии обозначили круг ответственных лиц, которые допустили нарушение трудового законодательства, отметив, что всего их 26 человек.