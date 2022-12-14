Смаилов встретился с одним из богатейших людей мира

Перспективы запуска ряда инвестиционных проектов в Казахстане обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и президент компании Adani Group Гаутам Адани, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства.

Так, рассмотрены возможности реализации проектов в таких отраслях, как транспорт и логистика, энергетика, горно-металлургический комплекс, нефтехимия, сельское хозяйство и др.

Премьер-министр подчеркнул, что все эти направления являются приоритетными для экономики Казахстана.

«В этой связи мы видим высокий потенциал в сотрудничестве с Adani Group и приветствуем намерение вашей компании присутствовать в нашей стране», – сказал Алихан Смаилов.

Он добавил, что в республике созданы благоприятные условия для запуска новых инвестиционных проектов и ведения предпринимательской деятельности в целом. Вместе с тем, по его словам, Правительство готово оказать всю необходимую поддержку для реализации проектов холдинга в Казахстане.

В свою очередь Гаутам Адани отметил, что Adani Group в первую очередь интересуют проекты по развитию гражданской авиации, нефтехимического сектора, транспортно-логистической инфраструктуры, возобновляемых источников энергии и производству «зеленого» водорода.

«Нас интересуют долгосрочные инвестиции, и мы хотели бы узнать, какие возможности у нас есть в Казахстане, какие проекты могут иметь для нас общий интерес. Мы настроены работать очень активно», — сказал Гаутам Адани.

Adani Group – индийский конгломерат, основанный в 1988 году Гаутамом Адани. Группа компаний присутствует в 70 странах мира и владеет активами совокупной стоимостью 100 млрд. долларов.