Смаилов: День единства народа Казахстана – торжество мира, благополучия и сплоченности

Премьер-министр РК Алихан Смаилов поздравил казахстанцев с праздником единства народа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

«Дорогие соотечественники! Поздравляю вас с Днем единства народа Казахстана!

Этот день — торжество мира, благополучия и сплоченности — главных принципов незыблемой независимости нашей страны.

Любые трудности преодолимы, если общество живет в согласии, взаимоуважении и созидательном труде.

Все наши достижения стали возможными благодаря дружбе и единству всех этносов и народов, живущих под общим небом Казахстана.

Желаю всем крепкого здоровья, успехов в труде, радости и благополучия каждому дому!»

Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов

