Смарт-ошейники для сельхозживотных тестируют казахстанские полицейские

На страже – «электронный пастух»

Полицейские тестируют смарт-ошейники для животных, применяемые для профилактики скотокрадства.

По оценкам животноводов Жетысу, кражи скота остаются одной из самых острых проблем, приводящей к многомиллионным убыткам в крестьянских хозяйствах. На борьбу с этим криминальным явлением регулярно мобилизуют большие силы полиции, акиматов, ветеринарных служб.

Каждый год стражи порядка ловят с поличным и предают суду десятки преступных групп, однако фактов скотокрадства меньше не становится. То тут, то там угоняют лошадей, коров, овец, причем целыми табунами и отарами.

В последние годы фермеры и чабаны стали чаще применять GPS-трекеры, помогающие мгновенно найти пропавших животных. Это специальный ошейник с передатчиком сигнала, который надевают на вожака стада. С помощью подключенных к GPS-трекеру сотовых телефонов или ноутбуков хозяева могут в режиме реального времени наблюдать за перемещением животных.

Недавно сотрудники Аксуского районного отдела полиции провели тестирование смарт-ошейников в местных крестьянских хозяйствах. По результатам экс­перимента стражи порядка рекомендовали фермерам взять на вооружение электронные устройства, которые позволят противостоять кражам скота и улучшить криминогенную обстановку.

– Довольно сложно украсть и спрятать животных с GPS-ошейниками, которые с помощью спутника подключены к специальному мобильному приложению, – рассказывает заместитель начальника Аксуского РОП, капитан полиции Нуржан Кенесханулы. – Хозяин может на своем смартфоне следить за местоположением и направлением движения стада. Практика уже показала, что это один из действенных способов сохранения поголовья.

По мнению полицейских, в числе других немаловажных факторов, позволяющих успешно бороться со скотокрадством, – ужесточение наказания за этот вид преступлений. Так, по итогам рассмотрения уголовных дел в судах все больше современных барымтачей получают реальные тюремные сроки.

Особое внимание полиция уделяет вопросам профилактики краж скота. Как сообщил начальник Коксуского РОП подполковник Даурен Сакенов, каждое второе преступление совершается в местах вольного выпаса, а также на пастбищах и отгонных участках. Причем барымтачи, чтобы скрыть следы воровства, прямо там же стали забивать животных. Ведь разделанную тушу легче спрятать и вывезти, чем корову или лошадь живым весом.

– Мы постоянно просим сельчан не допускать бесхозного выпаса скота, поскольку животное, одиноко пасущееся в поле или лесопосадке,– самая легкая добыча для преступников, – говорит Даурен Сакенов. – Нельзя оставлять стадо без присмотра в неположенном месте, а также во время перегона. К тому же с прошлого года действуют типовые правила по выпасу сельскохозяйственных животных. За их нарушение недавно были оштрафованы 35 человек – фермеры, чабаны и владельцы личных подсобных хозяйств.

Как показывает практика, львиная доля воровства совершается в вечернее и ночное время. Сотрудники управления криминальной полиции Алматинской области призывают фермеров оборудовать загоны и сараи надежными средствами защиты, а также своевременно проводить таврирование и биркование поголовья.

Более того, эксперты считают необходимым заключать договоры об ответственности животноводов и чабанов за факты кражи скота в местах вольного выгула, поскольку халатное поведение хозяев, оставляющих свое имущество без охраны, способствует росту нелегального промысла. Соблазн-то велик: за считаные дни скотокрады могут «заработать» десятки миллионов тенге.

Иногда это приводит к вопиющим случаям. К примеру, в конце апреля текущего года двое жителей Балхашского района Алматинской области устроили воо­руженную охоту (!) на животных, мирно пасущихся в степи. Подъехав к бесхозному гурту, барымтачи хладнокровно застрелили корову, разделали ее на месте и повезли тушу на продажу в Алматы.

По дороге в город расположен полицейский пост. Горе-охотники решили с выключенными фарами объехать его по степному бездорожью. Но не тут-то было: патрульные, заподозрив неладное, задержали злоумышленников. При досмотре машины была изъята не только разделанная туша животного, но и охотничье ружье, на которое не имелось документов.

Как сообщил заместитель начальника Балхашского РОП Алмас Майкебаев, задержанных поместили под стражу. Ведется досудебное расследование по факту скотокрадства, а также незаконного хранения огнестрельного оружия. В ходе следствия подозреваемых проверят на причастность к другим нераскрытым фактам кражи скота.