Сменил город и номера телефонов: почти 7 лет скрывался от дочери алиментщик

Свыше 4 млн тенге задолжал дочери по алиментам мужчина в Карагандинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

В начале января в миграционную службу Департамента полиции Карагандинской области поступило обращение от частного судебного исполнителя с просьбой установить местонахождение злостного неплательщика алиментов.

36-летний мужчина с августа 2016 года умышленно уклонялся от уплаты алиментов, сумма задолженности перед дочерью составила более 4 млн тенге.

Стражи порядка установили, что мужчина обосновался в столице, сменил номера телефонов. Новые координаты переданы судебным исполнителям.

«В прошлом году в Карагандинской области миграционная служба установила местонахождение около 400 лиц, из которых должников-ответчиков – около 160, а неплательщиков алиментов – больше 230 человек. С начала этого года нами установлены 16 должников и 22 неплательщика», – сообщил заместитель начальника управления миграционной службы ДП Карагандинской области Абзал Байбосынов.

Миграционная служба предупреждает, что за неисполнение исполнительного документа законом предусмотрены административная (статья 669 КоАП РК) и уголовная (статьи 139, 430 УК РК) ответственности.