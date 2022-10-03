Фото: inaktau.kz
Кадровые назначения
Сменился аким Актау

В областном центре Мангистауской области сменился аким. Главой города Актау стал Избергенов Ербол Курентаевич, до этого занимавший должность замакима, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Inaktau.kz.

Сегодня, 3 октября, глава региона Нурлан Ногаев представил депутатам Актауского городского маслихата кандидатуру нового акима города, вместо перешедшего на другую работу Нурдаулета Килыбая.

Избергенов Ербол Курентаевич родился в 1973 году в Каракиянском районе. Имеет высшее образование.

В 2007 году окончил Актауский государственный университет по специальности «Инженер-строитель». В 2018 году – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Мастер административного дела».

Трудовую деятельность начал в 1991 году в Актау каменщиком «Мангистау нефтегаз разведка».

С 1994 по 2004 годы занимал различные должности в производственной отрасли.

В 2004 году – главный специалист отдела архитектуры и градостроительства аппарата акима города Актау.

С 2004 по 2005 годы занимал должность заместителя акима села Мангистау.

С 2005 по 2007 годы – аким сельского округа Кызылтобе.

С 2007 по 2011 годы – заместитель акима Мунайлинского района.

В 2012 году работал главным экспертом Министерства здравоохранения РК.

С 2012 по 2013 годы – руководитель управления строительства Мангистауской области.

С 2014 по 2015 годы – руководитель управления внутреннего администрирования КТРМ Министерства индустрии и новых технологий РК.

В 2015 году руководитель управления инвестиционных проектов Министерства здравоохранения и социального развития РК.

До июня 2019 года – заместитель председателя правления акционерного общества «Специальная экономическая зона» Морпорт Актау».

До мая 2020 года – директор РПП «Атамекен».

С 20 мая 2020 года – заместитель акима Актау.

Популярное

Все
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Обновление элит – парадигма справедливости
Выборы для любой страны являются серьезным испытанием на прочность государства и гражданскую зрелость избирателей
Минздрав представил законопроект, который декриминализирует ответственность медиков за врачебные ошибки. Кто выиграет от того, что доктора будут реже встречаться со следователями?
Уникальная операция
Южане продолжают обсуждать итоги визита Президента в регион, в ходе которого Касым-Жомарт Токаев, в частности, заявил о предоставлении Туркестану статуса духовно-исторической столицы
Берендеи из Боралдая
Бесценная реликвия
Когда медсестра в тумане
Оралхан Бокей: с любовью к родной земле
Возврат незаконного капитала
Урок под открытым небом
Байга в Великой степи
В копилке три «золота»
Ветераны не отпустили
Локация для творчества
Нужны безотлагательные меры
Папа Римский Франциск посвятил традиционную общую аудиенцию итогам своего апостольского визита в Казахстан
Устремленный к вершинам вдохновения
Касым-Жомарт Токаев: Мы создадим все условия для процветания области Абай
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана
Трое россиян пытались незаконно пересечь границу Казахстана
"Карту казаха" планирует выдавать Казахстан
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Предсмертную записку оставил сбросившийся с высоты подросток в Таразе
Насколько выросло число прибывающих в Казахстан россиян
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Условия выдачи прибывших в Казахстан россиян озвучили в МВД
40 млн тенге вымогали у астанчанки, шантажируя сливом интимного видео
Пенсионная перезагрузка
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Владимиру Путину
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 сентября
Для чего россияне получают ИИН, пояснили в Минцифры
Грабитель с ножом напал на цветочный магазин в Астане
В Казахстане официально появится молодежь категории NEET
Курятина, дорожая, медленно, но верно переходит из разряда демократичных продуктов в дорогие и деликатесные. Почему? И как остановить ценовой рост?
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
Указ Президента Республики Казахстан
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Объявлены новшества ЕНТ-2023
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
Реформатор с большой буквы
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Закон Республики Казахстан
«Точечные эксперименты» градостроительства
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Школы Караганды и Темиртау в плане безопасности не готовы к учебному году

Читайте также

Кадровые назначения
Нурдаулет Килыбай вернулся на должность замакима Мангистаус…
Кадровые назначения
Асел Жанасова назначена председателем правления АО "Казпочт…
Кадровые назначения
Руслан Иманкулов получил назначение в МЧС РК
Политика , Кадровые назначения
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]