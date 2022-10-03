Сменился аким Актау

В областном центре Мангистауской области сменился аким. Главой города Актау стал Избергенов Ербол Курентаевич, до этого занимавший должность замакима, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Inaktau.kz.

Сегодня, 3 октября, глава региона Нурлан Ногаев представил депутатам Актауского городского маслихата кандидатуру нового акима города, вместо перешедшего на другую работу Нурдаулета Килыбая.

Избергенов Ербол Курентаевич родился в 1973 году в Каракиянском районе. Имеет высшее образование.

В 2007 году окончил Актауский государственный университет по специальности «Инженер-строитель». В 2018 году – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Мастер административного дела».

Трудовую деятельность начал в 1991 году в Актау каменщиком «Мангистау нефтегаз разведка».

С 1994 по 2004 годы занимал различные должности в производственной отрасли.

В 2004 году – главный специалист отдела архитектуры и градостроительства аппарата акима города Актау.

С 2004 по 2005 годы занимал должность заместителя акима села Мангистау.

С 2005 по 2007 годы – аким сельского округа Кызылтобе.

С 2007 по 2011 годы – заместитель акима Мунайлинского района.

В 2012 году работал главным экспертом Министерства здравоохранения РК.

С 2012 по 2013 годы – руководитель управления строительства Мангистауской области.

С 2014 по 2015 годы – руководитель управления внутреннего администрирования КТРМ Министерства индустрии и новых технологий РК.

В 2015 году руководитель управления инвестиционных проектов Министерства здравоохранения и социального развития РК.

До июня 2019 года – заместитель председателя правления акционерного общества «Специальная экономическая зона» Морпорт Актау».

До мая 2020 года – директор РПП «Атамекен».

С 20 мая 2020 года – заместитель акима Актау.