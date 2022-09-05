Сменился аким города Текели

Распоряжением акима области Жетісу Әділ Алмас Қабдулұлы назначен акимом города Текели, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram акимата области.
Алмас Әділ родился в 1980 году.
Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Институт «Жетысу» по специальностям «Международное право», «Финансы».
Трудовой путь начал юристом-консультантом в АО «Кайнар».
В разные годы работал юристом в филиалах Национального банка Республики Казахстан и Казкоммерцбанка в Талдыкоргане, директором ИП «Таникеева М.А.», главным специалистом, заведующим отделом, руководителем аппарата акима города, заместителем акима Талдыкоргана, заместителем руководителя областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития.
С июля 2016 года – аким Коксуского района.
Распоряжением акима области Жетісу Молдахметов Батыр Кайркенович освобожден от должности акима Текели по собственному желанию.