Фото: instagram.com/jetisu_akimat/
Политика , Кадровые назначения
Сменился аким города Текели

Распоряжением акима области Жетісу Әділ Алмас Қабдулұлы назначен акимом города Текели, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram акимата области.

Алмас Әділ родился в 1980 году.

Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Институт «Жетысу» по специальностям «Международное право», «Финансы».

Трудовой путь начал юристом-консультантом в АО «Кайнар».

В разные годы работал юристом в филиалах Национального банка Республики Казахстан и Казкоммерцбанка в Талдыкоргане, директором ИП «Таникеева М.А.», главным специалистом, заведующим отделом, руководителем аппарата акима города, заместителем акима Талдыкоргана, заместителем руководителя областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития.

С июля 2016 года – аким Коксуского района.

Распоряжением акима области Жетісу Молдахметов Батыр Кайркенович освобожден от должности акима Текели по собственному желанию.

 

 

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