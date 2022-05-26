Сменился глава департамента Антикоррупционной службы по Алматинской области

Назначен новый руководитель Департамента Агентства по противодействию коррупции по Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт ведомства.

Приказом председателя Агентства от 24 мая на должность руководителя Департамента Агентства по противодействию коррупции по Алматинской области назначен Жебегенов Максат Мырзаханович.

Максат Жебегенов окончил Академию Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

В период 2002-2022 годов проходил службу в органах национальной безопасности, в том числе на различных руководящих должностях Департамента КНБ по Алматинской области.

Последняя занимаемая должность – заместитель начальника Департамента КНБ по Алматинской области.