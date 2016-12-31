Сменился глава клуба редакторов
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Владимир ОСИПОВ
Члены Клуба главных редакторов единогласно избрали и вице-президентов общественного объединения. В их числе – известный тележурналист Бибигуль Жексенбай, председатель Совета редакторов национального еженедельника «Әділет» Муратбек Токтагазин, академик Международной академии телевидения и радио (AIATR) Арсений Дуйсенов, главный редактор газеты «Человек и Закон» Марат Башимов, главный редактор республиканской газеты «Украiнскi новини» Тарас Чернега.