Сменился глава Национального медхолдинга Казахстана Общество Айнур Курамысова

АО "Национальный медицинский холдинг" возглавил Нуржан Отарбаев, передает корреспондент Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу холдинга.



На этом посту он сменил Кеннета Алибека, который назначен председателем правления АО "Национальный научный центр онкологии и трансплантологии".



По информации, указанной в распространенном пресс-релизе, ранее он возглавлял дочерние организации, входящие в структуру холдинга, в том числе АО "Национальный научный центр материнства и детства" и АО "Республиканский диагностический центр".



Нуржан Отарбаев – доктор медицинских наук, магистр делового администрирования (MBA), имеет опыт работы в научно-клинической, образовательной и организационной деятельности.

