Сменился главный тренер сборной Казахстана по боксу

Мырзагали Айтжанов возглавлял НСК с 2009 года по 2018 годы. Как отмечают в КФБ, с его именем связаны самые главные исторические успехи казахстанской сборной.

Фото КФБ

Мырзагали Айтжанов официально назначен главным тренером мужской национальной сборной по боксу. На этом посту он сменил Кайрата Сатжанова, который по собственному желанию покинул пост "рулевого" команды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации бокса.

Мырзагали Айтжанов возглавлял НСК с 2009 года по 2018 годы. С его именем связаны самые главные исторические успехи отечественной сборной, отметили в КФБ.

Так, на Олимпийских играх в Лондоне чемпионом и обладателем Кубка Вэла Баркера стал Серик Сапиев, на Играх в Рио-де-Жанейро – Данияр Елеусинов.

Вместе с Мырзагали Айтжановым команда также завоевала 5 золотых медалей на чемпионатах мира (4 - в 2013-м году, 1 - в 2017 году).

Мырзагали Айтжанов - мастер спорта международного класса, заслуженный тренер Казахстана. В 1988 году он выиграл чемпионат Европы среди юниоров в составе сборной СССР.

Также он является личным тренером бронзового призёра Олимпиады и чемпиона мира Сакена Бибосынова, добавили в КФБ.