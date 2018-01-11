Сменился национальный координатор по вопросам деятельности ШОС

Кадровые назначения
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Фото из открытых источников
Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК Ерлан Алимбаев назначен национальным координатором по вопросам деятельности Шанхайской организации сотрудничества от РК, сообщает Kazpravda.kz.

"Распоряжением Главы государства посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан Алимбаев Ерлан Алтынбаевич назначен национальным координатором по вопросам деятельности Шанхайской организации сотрудничества от Республики Казахстан", – говорится в сообщении пресс-службы Президента РК.

В свою очередь распоряжением Главы государства Абишев Айдар Жолбарысович освобожден от должности национального координатора по вопросам деятельности ШОС от РК.

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