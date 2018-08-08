Экономика
Сменился председатель Казахстанского фонда гарантирования депозитов
С 6 августа решением Национального банка Республики Казахстан председателем АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" назначен Абдрахманов Нурлан Алмасович. Тем же решением он назначен членом Совета директоров АО "КФГД", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акционерного общества.

Отмечается, что Абдрахманов Нурлан Алмасович имеет 20-летний профессиональный опыт работы в системе Национального банка Республики Казахстан по направлениям методологии, контроля и надзора финансового рынка.

С 2007 по 2011 год возглавлял подразделения Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций по вопросам рынка ценных бумаг, накопительных пенсионных фондов, стратегии и анализа финансового рынка и финансовых организаций.

В течение последних семи лет, с 2011 года по настоящее время, занимал должность директора департамента методологии финансового рынка Национального банка Республики Казахстан, где отвечал за вопросы формирования политики и методологии в области пруденциального регулирования и надзора, унификации регуляторных стандартов, регулирования финансовых рынков и развития финансовых услуг, повышения осведомленности потребителей финансовых услуг, а также противодействия недобросовестным практикам – отмыванию денег и финансированию терроризма.

В течение указанного периода возглавлял разработку множества законодательных актов, в том числе по вопросам консолидированного надзора на финансовом рынке, деятельности микрофинансовых организаций и коллекторских агентств, риск-ориентированного надзора.

В разные годы занимал посты члена Совета директоров (Биржевого совета) АО "Казахстанская фондовая биржа", члена Совета директоров АО "КФГД" в качестве представителя единственного акционера. Занимался вопросами регулирования финансовых рынков и финансовых организаций, разработкой нормативных правовых актов Евразийского экономического союза; представлял Республику Казахстан (Национальный банк) в работе Евразийской экономической комиссии (в том числе в рамках Консультативного комитета по финансовым рынкам) по направлению развития и регулирования финансовых рынков.

"Абдрахманов Нурлан Алмасович работает в системе Национального банка с 1998 года. В последние годы руководил департаментом методологии финансового рынка, решал очень важные задачи. Многие вопросы, которые находились в компетенции этого департамента, так или иначе, пересекались с деятельностью Казахстанского фонда гарантирования депозитов. Абдрахманов имеет большой опыт методологической работы; его опыт будет также незаменим в области регулирования депозитного рынка, в том числе срочного рынка, а также проработки инициатив Фонда по выполнению функций корпоративного ликвидатора. Я хочу пожелать, чтобы Фонд и далее продолжал эффективно выполнять свои задачи и начинания", – сказал председатель Национального банка Республики Казахстан Данияр Акишев.

Новоиспеченный глава фонда является выпускником Казахской государственной академии управления; обучался в зарубежных университетах. Имеет ряд государственных наград, в том числе медаль "Ерен еңбегі үшiн", медаль "За вклад в создание Евразийского экономического союза" III степени.

Напомним, Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) – это организация Национального банка Республики Казахстан, созданная в 1999 году для защиты прав и законных интересов вкладчиков банков второго уровня.

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