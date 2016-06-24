​Сменился председатель облсуда

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Женис БАЙТУРИН, Актобе

В мероприятии приняли участие аким области Бердыбек Сапарбаев, актив области, судьи региона, руководители филиала Союза судей и администратора судов.

Кайрат Мами охарактеризовал Муратгали Акетая как квалифицированного юриста и эффективного руководителя, а также поблагодарил прежнего председателя областного суда Е. Айтжанова за его вклад в развитие судебной системы области. Указом Главы государства он назначен председателем Северо-Казах­станского облсуда.

В рамках совещания были обсуждены итоги работы судов области, Комиссии по судейской этике и филиала Союза судей за 5 месяцев года. К. Мами рассказал о проводимых в рамках Плана нации «100 конкретных шагов» пре­образованиях в судебной системе страны, о разработке проекта нового Этического кодекса судьи, принятие которого запланировано на VII съезде судей осенью нынешнего года.

Председатель Верховного суда обратил внимание на ряд конкретных поручений Президента страны, направленных на обеспечение национальной безопасности. В частности, создана межведомственная рабочая группа для проработки законодательных и иных мер по усилению противодействия экстремизму и терроризму, обороту оружия. Эти меры касаются также сфер регулирования миграции и деятельности религиозных объединений.

Верховный суд и в том числе судьи Актюбинской области должны принять активное участие в совершенствовании законодательства по этим вопросам. К. Мами обратил также внимание на необходимость усиления охраны всех важных государственных учреж­дений, оснащения их современными средствами досмотра, качественным видео­наблюдением. При этом данные меры не должны создавать неудобства для граждан.

В целом было отмечено, что все необходимые условия для работы судов созданы, имеются положительные результаты. Вместе с тем перед судейским сообществом Актюбинской области был поставлен ряд конкретных задач по улучшению отправления правосудия и повышению доступности судов для населения. На совещании также выступили аким Актюбинской области Б. Сапарбаев, вновь назначенные председатели областных судов, представители актива и судейского сообщества региона. 

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