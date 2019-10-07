​Сменился президент федерации

Максут Иржанов

Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил Арман Шураев, который в течение 6 лет руководил данной общественной организацией. Он также отметил, что новый глава федерации всегда оказывал большую поддержку реализации проектов Qazaq kuresi.

– Я иногда люблю говорить, что «Казахстан Барысы», «Евразия Барысы», «Алем Барысы» – это проекты, которые придумали и вывели на высокий уровень журналисты. Думаю, что благодаря работе Даурена Абаева Qazaq kuresi будет и дальше прогрессировать, – отметил Арман Шураев.

В свою очередь Даурен Абаев поблагодарил экс-президента за плодотворную работу и подчерк­нул, что под его руководством «Казахстан Барысы» превратился из проекта национальной идеи в национальный бренд, а палуаны вошли в число самых успешных спортсменов страны.

Qazaq kuresi – казахская национальная борьба. ЮНЕСКО внесла ее в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. В феврале 2017 года руководители федераций из 35 стран собрали учредительный конгресс международной федерации qazaq kuresi в казахстанской столице. Был утвержден план работы структуры и избран ее президент – им стал министр энергетики Канат Бозумбаев.

