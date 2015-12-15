​Сменился руководитель федерации

Место проведения было выб­рано не случайно. Колледж давно славится спортивными достижениями, в его стенах уже несколько лет подряд проводятся пресс-конференции и взвешивания участников боев Всемирной серии бокса (WSB). А буквально в день конференции ее участники, приглашенные лица и журналисты смогли осмотреть недавно принявший первых воспитанников зал бокса имени Виктора и Виталия Демьяненко.

Он разместился в одном из корпусов. По словам директора колледжа Толеугали Тайтулеева, раньше здесь находились склады, но как-то пришли к руководителю учебного заведения специалис­ты бокса и предложили открыть зал для занятий любимым видом спорта. И вот месяц назад отец и сын Демьяненко приняли первых учеников.

Больше, конечно, с молодежью работает Виталий, не так давно сам завершивший спортивную карьеру в профессиональном боксе. Там на его счету были 22 победы в 22 проведенных боях, чемпионские титулы по версиям WBO Asia-Pacific, PABA, WBC Asian Council.

Ну а его отца Виктора Демьяненко в мире знают едва ли не все любители кожаной перчатки: серебряный призер Олимпийских игр в Москве, обладатель Кубка мира, чемпион и бронзовый медалист первенств Европы, неоднократный чемпион СССР... В последние годы именно Виктор Леонидович возглавлял Федерацию профессионального бокса Казахстана, входил в руководящий состав команды WSB «Астана Арланс».

На торжественной церемонии открытия боксерского зала имени Виктора и Виталия Демьяненко собравшихся и героев дня приветствовали вице-президент Международной ассоциации любительского бокса (АИБА) и президент Азиатской конфедерации бокса (ASBC) Серик Конакбаев, бывший генеральный директор клуба «Астана Арланс» Болат Манкенов, известный в недалеком прошлом боксер-профессионал Марат Мазимбаев и с успехом выступающий сейчас на профессиональном ринге Канат Ислам, члены исполкома Казахстанской республиканской федерации профессионального бокса. Гостям были показаны зал с рингом, тренажерные залы, раздевалка и душевая комната для занимающихся, которых здесь уже несколько десятков. Канат Ислам провел с воспитанниками Виталия Демьяненко показательные занятия.

После церемонии открытия зала гости вернулись к главной повестке дня – проведению отчетно-выборной конференции. С докладом на ней выступил пре­зидент КРФПБ Виктор Демьяненко. Он напомнил собравшимся, что еще в 1989 году в Алматы был создан профессиональный клуб бокса «Казахстан» во главе с Сериком Конакбаевым, затем такие же клубы стали появляться в других городах – Актау, Таразе, Караганде, Костанае, Семее, Шымкенте... Приятными были и воспоминания об успехах наших профи в первые годы независимости страны – чемпионских боях Василия Жирова, Марата Мазимбаева, Вадима Присяжнюка, Ерсына Жайлауова, Бахыта Аманбаева, Каната Сихимбаева...

Сегодняшний профессиональный бокс в стране представлен не менее известными в мире бойцами. Это – Геннадий Головкин, Бейбут Шуменов, Жанат Жакиянов, Канат Ислам и еще два с лишним десятка опытных спортсменов.

Участники конференции удовлетворили просьбу Виктора Демьяненко о сложении своих полномочий президента федерации и приступили к выбору нового руководящего состава КРФПБ. Президентом единогласно был избран генеральный директор Телерадиокомплекса Президента Республики Казахстан Ерлан Бекхожин, вице-президентами – заслуженный мастер спорта по боксу Виктор Демьяненко, генеральный директор корпорации ДНК Нуркен Оразов и директор Алматинского государственного колледжа энергетики и электронных технологий Толеугали Тайтулеев. В состав нового исполнительного комитета федерации вошли еще 5 человек.

Поблагодарив участников конференции за высокое доверие, новый президент КРФПБ Ерлан Бекхожин отметил главные направления своей будущей работы в федерации. Конечно же, нужно вывести казахстанский профессиональный бокс на те же высочайшие позиции, которые сегодня достигнуты в мире боксом любительским. Необходимо создать все условия для того, чтобы в стране активнее, продуктивнее и профессиональнее стали работать тренеры, судьи и менеджеры, люди тех профессий, от которых сейчас очень зависимы наши же спортсмены.

Почти у всех казахстанских профи – зарубежные менеджеры, и это вряд ли можно считать нормой при современном уровне развития бокса в нашей респуб­лике. За рубежом казахстанским спортсменам зачастую просто необходима помощь, особенно юридическая, что тоже хорошо понимают в новом руководстве федерации профессионального бокса.

Работы впереди много, в том числе и по линии медиа-сопровождения этого вида спорта. И тут у руководства федерации особые надежды на богатый опыт и определенные ресурсы своего нынешнего лидера и известного в стране журналиста Ерлана Бекхожина.