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Кадровые назначения
Сменился заведующий Отделом военной безопасности и обороны Совбеза РК

Распоряжением Главы государства Бекжигитов Русланбек Кенесбекович назначен заведующим Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности Республики Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба Президента РК, передает Kazpravda.kz.

Другим распоряжением Главы государства Есенеев Каиргельды Кайратович освобожден от должности заведующего Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности Республики Казахстан, добавили в Акорде.

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