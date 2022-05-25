Кадровые назначения
Сменился заведующий Отделом военной безопасности и обороны Совбеза РК
Распоряжением Главы государства Бекжигитов Русланбек Кенесбекович назначен заведующим Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности Республики Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба Президента РК, передает Kazpravda.kz.
Другим распоряжением Главы государства Есенеев Каиргельды Кайратович освобожден от должности заведующего Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности Республики Казахстан, добавили в Акорде.