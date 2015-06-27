Смерч сорвал спартакиаду в Костанайской области

Смерч сорвал районную спартакиаду в Костанайской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Костанайские новости".
Стихия застала людей 26 июня во время спортивных соревнований в Сарыкольском районе. "В какой-то момент все зрители спартакиады увидели черную воронку (примерно с 5-этажный дом), приближающуюся к стадиону", – приводит издание слова жительницы села Сарыколь Кристины Билак.
Как пишет еженедельник "Наша газета" со ссылкой на очевидцев происшествия, "смерч, диаметром около 10 метров сорвал с места торговые палатки, раскидал оборудование, поднял в воздух более мелкие предметы. Стекла от разбившейся холодильной витрины разлетелись по стадиону. Порезы получили несколько человек. На место события были вызваны "скорая" и противопожарная служба".
Пострадавших доставили в Центральную районную больницу с. Сарыколь.