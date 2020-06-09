Происшествия
Смерть 6 человек в ДТП. Виновник трагедии был лишен водительских прав
Ранее лишенный водительских прав водитель стал виновником ДТП на трассе Актобе-Астрахань, где погибло 6 человек, передает Kazpravda.kz.

Cегодня в 12:15 часов на трассе Актобе-Астрахань, в 3-х км от поселка Бестамак произошло ДТП со смертельным исходом, в котором погибло 5 человек. 24-летний водитель автомашины "Тойота-Ипсун" с учетом в Республике Армения, ранее лишенный водительских прав за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения на три года в 2019 году, по предварительной версии выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной "Лада-Ларгус" под управлением 46-летнего водителя.

В результате ДТП на месте погиб водитель и пассажир автомашины "Лады-Ларгус", еще 5 человек доставлены в ЦРБ Алги, где от полученных травм скончались трое. По факту ДТП начато досудебное расследование.

Затем в ЦРБ скончалась еще одна участница ДТП девушка 1993 года рождения. Таким образом, в аварии погибло 6 человек все они находились в автомашине "Лада-Ларгус". Погибли водитель 1974 года рождения, пассажир 1969 года рождения и 4 женщины пассажирки - 1971, 1981, 1984, 1993 года рождения. Водитель автомашины "Тойота-Ипсун", житель города Алга, после оказания медицинской помощи водворен в ИВС.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.345 ч.4 УК РК "Нарушение ПДД повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

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