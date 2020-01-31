Общество
Смерть младенца в Атырауской области: основные фигуранты под арестом
Жанат Тукпиев
Основные фигуранты дела о смерти младенца в областном перинатальном центре Атырауской области находятся под арестом. Об этом в кулуарах коллегии Агентства РК по противодействию коррупции сообщил заместитель руководителя 1-го Департамента АПК Бауыржан Балгабеков, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"На сегодня основные фигуранты и должностные лица по Атырауской области находятся под арестом. В настоящее время проводится досудебное расследование. В ближайшее время дело будет закончено. Все экспертизы, заключения получены, после этого через прокуратуру будут направлены", – сказал Балгабеков.

Он отметил, что в интересах следствия другая информация не разглашается.

"В деле фигурируют должностные лица Управления здравоохранения области", – резюмировал спикер.

Ранее сообщалось, что во время расследования дела в отношении руководителя РГП на ПХВ "Атырауский областной перинатальный центр" Антикоррупционной службой Атырауской области в ходе специальных оперативных мероприятий был установлен факт убийства новорожденного ребенка, который "по халатности был оформлен как мертворожденный, тогда как фактически он еще был жив".

Также сообщалось, что одной из причин действий медиков якобы послужили уже заполненные в базе документы, которые не могли быть откорректированы.

В итоге в отношении главврача и акушера-гинеколога возбудили уголовное дело по статье "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору лица, заведомо для виновных находящегося в беспомощном состоянии". Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Позже, министр здравоохранения РК Елжан Биртанов предложил снять с должности главу управления здравоохранения Атырауской области из-за инцидента с младенцем.

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