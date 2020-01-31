Смерть младенца в Атырауской области: основные фигуранты под арестом
Жанат Тукпиев
Основные фигуранты дела о смерти младенца в областном перинатальном центре Атырауской области находятся под арестом. Об этом в кулуарах коллегии Агентства РК по противодействию коррупции сообщил заместитель руководителя 1-го Департамента АПК Бауыржан Балгабеков, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"На сегодня основные фигуранты и должностные лица по Атырауской области находятся под арестом. В настоящее время проводится досудебное расследование. В ближайшее время дело будет закончено. Все экспертизы, заключения получены, после этого через прокуратуру будут направлены", – сказал Балгабеков.
Он отметил, что в интересах следствия другая информация не разглашается.
"В деле фигурируют должностные лица Управления здравоохранения области", – резюмировал спикер.
Ранее сообщалось, что во время расследования дела в отношении руководителя РГП на ПХВ "Атырауский областной перинатальный центр" Антикоррупционной службой Атырауской области в ходе специальных оперативных мероприятий был установлен факт убийства новорожденного ребенка, который "по халатности был оформлен как мертворожденный, тогда как фактически он еще был жив".
В итоге в отношении главврача и акушера-гинеколога возбудили уголовное дело по статье "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору лица, заведомо для виновных находящегося в беспомощном состоянии". Им грозит до 20 лет лишения свободы.
Позже, министр здравоохранения РК Елжан Биртанов предложил снять с должности главу управления здравоохранения Атырауской области из-за инцидента с младенцем.