Смерть от коронавирусной пневмонии зарегистрировали в Казахстане

Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 5 декабря.

Фото: Kazpravda.kz

За истекшие сутки в Казахстане зарегистрировано 114 заболевших коронавирусной инфекцией и 3 – коронавирусной пневмонией, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным ведомства, 3 декабря зарегистрирован летальный исход пациента с коронавирусной пневмонией.

По состоянию на 5 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1 364 человека (1 214+ и 197 КВИ-), из них в стационарах находится – 176 пациент, на амбулаторном уровне – 1 235 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента, на аппарате ИВЛ – 3 пациентa.