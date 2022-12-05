Смерть от коронавирусной пневмонии зарегистрировали в Казахстане

COVID

Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 5 декабря.

Фото: Kazpravda.kz

За истекшие сутки в Казахстане зарегистрировано 114 заболевших коронавирусной инфекцией и 3 – коронавирусной пневмонией, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным ведомства, 3 декабря зарегистрирован летальный исход пациента с коронавирусной пневмонией.

По состоянию на 5 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1 364 человека (1 214+ и 197 КВИ-), из них в стационарах находится – 176 пациент, на амбулаторном уровне – 1 235 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента, на аппарате ИВЛ – 3 пациентa.

Популярное

Все
Как врачи Минздрав препарировали
За два дня в Экибастузе поменяли около 800 радиаторов отопления в размороженных квартирах горожан, но предстоит заменить еще больше
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB» со стабильным прогнозом
Мнение общественности будет учтено при принятии решения о строительстве в Павлодаре содового завода
В стране, где солярка стоит дороже молока, дешевого продовольствия быть не может по определению
В Казахстане планируют оцифровать процесс регистрации лекарственных средств, чтобы снизить цены и ускорить появление препаратов на аптечных прилавках
Мировая легенда легкой атлетики Амин Туяков стал почетным гражданином Атырауской области
Хвала халве, или Чем пахнут ремесла?
Для проведения голосования и регистрации ОСИ предложено использовать мобильное приложение
Внимание! Поезд задерживается
Взаимосвязанность и сотрудничество
Семейчане, внимательно отслеживающие ситуацию в Экибастузе, искренне сопереживают соседям, поскольку не понаслышке знают, каково это – остаться в жуткий холод без тепла
История одного мавзолея
Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен
Освободить от долгов, не разоряя
Жители Петропавловска второй раз за месяц остались без воды из-за крупной аварии на сетях городского водопровода
И казахстанцам, и иностранцам
Слушаем... живопись, рисуем... музыку
Непрерывный и трудоемкий процесс
«Славяне» в гости приглашают
Закон Республики Казахстан
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Второй котёл вышел из строя на ТЭЦ Жезказгана
Проект по разведению сайгаков в полувольных условиях инициирован на равнине Бетпақ Дала
Два автомобиля провалились под лед близ Караганды
В Казахстане ежегодно пропадают до тысячи человек. Кого-то благополучно находят, а некоторых разыскивают и по сей день
Трагедия января – это результат четко спланированной кампании. Солидарность с этим мнением проявляет и политолог – директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев, согласившийся побеседовать с нами о печально известных событиях начала этого года
Ряд назначений провел Касым-Жомарт Токаев
В Уральске школу, ожидающую капитального ремонта, оштрафовали за… ветхость
Пожилые супруги и 3-летний внук замерзли насмерть в области Абай
Человек погиб в сорвавшемся лифте в Алматы
В рамках программы «Архив-2025» группа ученых Центра рукописей и редких книг посетила библиотеку Устан Кудс Разави в иранском городе Мешхеде
​​​​​​​Как научиться писать книги?
"Одни дома": двое детей сгорели в запертом доме в Шу
Солидарная ответственность за кредиты грозит обернуться для многих фермеров банкротством
Мы фактически избежали гражданской войны, потери государственности. Любой здравомыслящий человек сделал выводы из сложившейся ситуации
Казахстан намерен увеличивать транзитный грузопоток
Миллионы вымогал у медработника житель Туркестанской области
Визит Касым-Жомарта Токаева в Москву завершился
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
В Алматы задержали организатора наркопритона и порностудии и двух юных соучастниц. Видео
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
В Алматы мошенники втягивают прохожих в преступление
Касым-Жомарт Токаев публично подписал шесть законов
В Правительстве обсудили ход исполнения Программы повышения доходов населения
Двери были заперты: страшный пожар в ночном клубе в Костроме унес жизни 15 россиян
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
Казахстанка лишилась крупной суммы после установки приложения для защиты денег

Читайте также

COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 декабря
COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 1 декабря
COVID
Заболеваемость коронавирусом выросла в Казахстане
COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 29 ноября

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]