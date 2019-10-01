​Смерть у шлагбаума

В дежурную часть Аршалынского РОП сообщил о несчастном случае сотрудник пункта взимания платы АО «НК «КазАвтоЖол».

По прибытии на место трагедии полицейские установили, что у грузового автомобиля ЗИЛ-130, следовавшего в Нур-Султан на торговый рынок «Шапағат», при подъезде к терминалу на пункте взимания платы отказали тормоза. Тогда 35-летний пассажир, житель Кызылорды, выпрыгнул из кабины для того, чтобы поднять шлагбаум во избежание столкновения с ним. Однако при этом, оступившись, он упал на проезжую часть, где его зажало между платформой для терминала оплаты и колесами машины. Мужчина от несовместимых с жизнью травм скончался на месте происшествия.