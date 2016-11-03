​Смертельная обида

Свежий выпуск
454
Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область

Февральским утром ранние прохожие обнаружили на улице Петропавловска труп 42-летнего Рафаиля Литфуллина. Сразу было видно, что умер несчастный после страшных мучений. Что судебно-медицинская экспертиза и подтвердила перечислением многочисленных ссадин, кровоподтеков, ушибов на теле, травматической ампутации уха. Причиной же смерти названа «острая кровопотеря, развившаяся в результате разрыва передней стенки прямой кишки, проникающего в брюшную полость, с повреждением…», стоп, избавим читателя от леденящих душу подробностей, и так ясно, что можно сотворить с телом человека, вогнав в него палку. Причем дважды – преступников было двое.

Оперативники сработали четко, уже на следующий день 22-летний грузчик Сергей Ханин и 19-летний Сергей Маламыжев, после девяти классов не утруждавший себя никаким занятием, давали признательные показания.

Накануне трагедии они пили водку в квартире, ключ от которой родственник оставил их приятелю. Выпито было немало, и требовалось еще. Во время очередного похода в магазин тезки разговорились с Рафаилом и позвали его с собой. Осталось неизвестным, что происходило по ходу застолья, компания (были ж там и другие) отговорилась пьяным угаром. Остается факт: когда под утро Литфуллин решил отправиться восвояси, Ханин и Маламыжев, по их словам, решили его проводить. А тот на улице начал обзывать их, за что и поплатился.

Вот, собственно, и вся нехитрая фабула события, не столь уж, к сожалению, редкого в правоохранительной практике. Да и запредельная жестокость совершенного, увы, не исключение, разве что предстала она в новом варианте. Тем более – полное отсутствие раскаяния у подсудимых: похоже, поделился наблюдением ведший дело следователь, парни так до конца и не поняли, что сотворили.

Или, наоборот, прекрасно давали себе отчет? На эту мысль наводит мотив преступления – вот он, ключевой момент, заставивший взяться за материал. Следствие началось в идеальных для подозреваемых условиях: жертва навсегда замолчала, свидетелей нет, можно придумать какую угодно побудительную причину, способную даже расположение вызвать. Но они сразу сказали правду: Литфуллин назвал их… ну, в общем, людьми нетрадиционной сексуальной ориентации, считая, значит, это веским поводом для расправы.

Действительно, по законам «зоны» услышавший в свой адрес подобное обязан немедленно расправиться с обидчиком, иначе все вокруг таковым его и станут считать. Скажете: так то «на зоне», а эти парни даже в поле зрения полиции никогда не попадали. Но оглянемся: мы часто говорим о криминализации общественного сознания. Возмущаемся фильмами, многие из которых по сути являются проводниками блатных понятий. Хмыкаем: «Слушая льющийся отовсюду шансон, приходишь к мысли, будто самое прекрасное место на земле – это тюрьма, где собраны умные, талантливые, любящие маму люди», а ведь одна песня по силе воздействия превосходит циклы лекций. Признаем вредоносность заполонившего Интернет нравственного мусора. Все знаем, друг с другом согласны, а процесс идет себе. И далеко зашел. Возможно, потому пара юнцов (и правда ведь, не монстров, обычных, как уверяют родственники, отнюдь не злых парней) сочла обидное в определенных кругах слово достаточным основанием для дикой расправы.

Приятели поступок «по понятиям» восприняли как должное. Местная газета привела слова матери одного из подсудимых: «Почему, если он докопался, они должны молчать?» То же и адвокат, утверждающий, мол, потерпевший оскорбил их до такой степени, «что затронул до самого нутра. Они решили его проучить». Защита настаивала на наказании ниже низшего предела. Общее мнение сводилось к выводу «так получилось». Но если всякую мысль выражать полностью, тогда фразу следует завершить словами «а отреагировали они адекватно», превращая вину в достоинство.

Петропавловский городской суд признал Ханина и Маламыжева виновными в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, и назначил им по 9 лет 6 месяцев лишения свободы. Подходящий вроде повод произнести сентенцию о торжестве закона, однако трудно отделаться от ощущения какой-то незавершенности. Сознаемся: в связку «преступление-наказание» мы подспудно включаем понятие раскаяния. Так не было ж на него даже намека. Это мы содрогнулись от жестокости содеянного, а тем парням начхать и на нас, и на наше мнение, они нас знать не знают. Зато в ближайшем окружении их взгляд на весомость повода для расправы, как видим, разделен. В колонии его разделят тем более, укрепив в сознании верховенство блатных законов над божескими и государственными.

А мы девять с половиной лет будем лелеять мечту об их исправлении. Впрочем, меньше: по закону срок полагается исчислять с момента взятия под арест. 

Популярное

Все
Стена обрушилась в одной из сельских школ
Аким задержан по подозрению в коррупции
Наказали за вызов снега
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре по ядерной безопасности Института ядерной физики
На энергетической безопасности экономить... опасно
Справедливость и юстиция имеют общий смысл
К новым достижениям через реформы в образовании
Железная ирония бумажных миров
Дружба начинается с музыки
Указ Главы государства
Без социальной активности невозможен социальный оптимизм
Указ Главы государства
Указ Главы государства
Жечь глаголом
Целители древностей
В селе Жанибек торжественно открыт этноаул «Жайлау»
Разведчик, руководитель, патриот
Развитие сильного Казахстана – в руках молодежи
Массовое отравление детей произошло в Мунайлинском районе
Атомная генерация снизит зависимость от импорта энергии
Снег ожидается в некоторых регионах Казахстана на выходных
Подушевое финансирование ДЮСШ внедрят в Казахстане
В АЭС – наше развитие, наше будущее!
На церемонии открытия Всемирных игр кочевников будет аншлаг
«Астана» победила и теперь ждет в гости лондонский «Челси»
Акмолинские аграрии приступили к уборке урожая
Жителям Атбасара вручили ключи от квартир
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
Костанайская область одной из первых завершила строительство домов для пострадавших
Водоканалы соберут под одной крышей
Семьям горняков окажут помощь
Совещаются молодые атомщики
Быть первым трудно, но интересно!
Более 350 тысяч первоклашек сели за парты
Токаев принял нового министра
Задержан замглавы Нацгвардии Константин Воронкин
Онкологи нацелены повысить качество медицинской помощи
Вопросы инвестиционного сотрудничества обсудили Казахстан и Иордания
Перезагрузить систему распределения финансирования науки
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Культурная волна набирает силу

Читайте также

Триста утопающих спасены за лето
Сенаторы обсудили подготовку к референдуму
Массовое отравление детей произошло в Мунайлинском районе
Одного из лучших нападающих в мире нейтрализовали в Алматы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]