​Смертельная язва

Случай особо опасной инфекции зарегистрирован в селе Малонарымка Катон-Карагайского района. Как сообщили в управлении здравоохранения Восточного Казахстана, 47-летний житель села вопреки санитарным требованиям решил пустить под нож больного теленка. Хотя обязан был обратиться к ветеринару. Тушу он распродал и часть использовал для еды в своей семье.

– 12 сентября мужчина заболел, к фельдшеру обратился спустя 4 дня, в этот же день его отправили в Центральную районную больницу, – рассказала заместитель руководителя областного управления здравоохранения Райфа Сафиоллинова. – 19 сентября пациента госпитализировали бортом санавиации в Усть-Каменогорск. 21 сентября, несмотря на лечение, больной скончался.

На сегодня в Малонарымке, где 210 дворов, выявлено 37 контакт­ных лиц. Все проходят терапию антибиотиками и взяты под постоянное наблюдение. Дважды в день медики делают обход села. Изъято и уничтожено 37,1 кг мяса. В местах, где оно хранилось, проведена дезинфекция. Двор, ставший площадкой забоя больного теленка, обработан с помощью автомобиля ДУК (дез­инфекционная установка).

– С 21 сентября в зоне очага объявлен карантин, – сообщил и. о. руководителя отдела областной территориальной ветинспекции Толеген Мухаметкалиев. – В районе началось эпизоотическое обследование скота. Уже провакцинировано 2 900 голов КРС, и работа продолжается. Создана рабочая группа, она выявляет причины возникновения особо опасной инфекции, контролирует ликвидацию.

В последний раз вспышка сибирской язвы в регионе была зарегистрирована в 2016 году. Тогда с грозным диагнозом гос­питализировали двух жителей села Калбатау Жарминского района. К счастью, оба поправились. В целом Восточный Казахстан является одной из наиболее неблагополучных территорий по опасному заболеванию. Только в Шемонаихинском районе в свое время выявили около 60 участков потенциального заражения.

В Катон-Карагайском районе 13 сельских округов, поголовье КРС составляет 48 тыс. животных, МРС – 90 тыс., 29 тыс. лошадей, 4 тыс. маралов. В связи с тем, что главный источник возбудителя мясо животных, в зоне очага в соответствии с карантинными мероприятиями введен запрет на вывоз любой мясной продукции.