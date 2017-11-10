Общество
Смертельно опасные туристические страны назвали в Минздраве РК
Айнур Самедова
Страны, где можно заразиться смертельно опасными заболеваниями, назвал председатель Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК Жандарбек Бекшин на брифинге в Службе центральных коммуникаций, сообщает корреспондент Кazpravda.kz.

"В Мадагаскаре очень серьезное положение. Вообще не рекомендую нашим туристам посещать эту страну. Сегодня там зарегистрировано более тысячи летальных случаев легочной формы чумы. Это стопроцентная летальность", – сказал Бекшин.

По его словам, также нежелательными для посещения странами является популярная среди туристов Испания, Португалия и Йемен.

"В Испании и Португалии зафиксированы вспышки легионеллеза. Это тоже очень опасная инфекция с высокой летальностью. Она сразу дает осложнение в виде тяжелой формы двусторонней пневмонии, поражает нервную систему, почки", – отметил председатель комитета.

Напомним, на острове Майорка (Испания) с середины сентября по первую декаду октября легионеллезом заболели не менее 13 туристов, отдыхавших в одном из отелей города Пальманова. Один из них – подданный Великобритании – скончался.

В больнице Лиссабона также зафиксировали вспышку данной болезни. Там заболели 26 пациентов и два медработника. Устанавливаются причины случившегося. Наиболее вероятной называют проблемы в работе системы водоснабжения.

Легионеллезная инфекция (известна как "болезнь легионеров") характеризуется лихорадкой, поражением легких, центральной нервной системы, органов пищеварения. Заболевание распространяется в основном воздушно-капельным путем, при этом от человека к человеку инфекция не передается.

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