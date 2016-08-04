Общество
Смертельно опасный для здоровья сок выявили ученые
Канадские ученые провели исследования, в результате которых выяснили, что совмещение грейпфрутового сока с некоторыми медицинскими препаратами может быть чревато летальным исходом, сообщает Kazpravda.kz.

В списке, представленном исследователями, названы 43 лекарства, которые категорически нельзя принимать с данным напитком, передают информагентства. По мнению ученых, содержащиеся в грейпфрутах фуранокумарины препятствуют растворению медпрепаратов в организме человека, а также часто увеличивают токсичность таблеток и меняют их влияние на здоровье.

В определенной степени опасны и другие напитки из цитрусовых, но наименее пагубно воздействуют вместе с медикаментами на организм некоторые сорта сладких апельсинов. Во избежание проблем со здоровьем эксперты советуют не употреблять грейпфрутовый сок во время болезней, особенно если вы принимаете антибиотики.

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