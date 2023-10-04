Смертельное ДТП

Свежий выпуск
188
Юлия Пулина

В Жезказгане нетрезвый водитель протаранил три машины и, выехав на встречную полосу, совершил лобовое столкновение с другим автомобилем.

В аварии, видео которой разошлось по соцсетям, погибла 64-летняя женщина. Происшест­вие вызвало общественный резонанс, горожане требуют справедливого наказания для нарушителя, который управлял транспорт­ным средством в состоянии алкогольного управления.

Ход расследования на контро­ле руководства департамента полиции области Улытау, сообщили в пресс-службе ДП. Полиция установила, что 62-летний водитель автомашины Renault Sandero, следуя по дороге из садового общества «Медзаводские дачи», сначала задел три автомобиля. После выехал на трассу и совершил лобовое столкновение с встречной машиной. В результате ДТП 64-летняя пассажирка автомашины Toyota Camry скончалась на месте. Ее дочь и водитель с травмами различной тяжести госпитализированы. Назначены соответствующие экспертизы. После выписки из медучреждения будет рассмот­рен вопрос об избрании меры пресечения в отношении нарушителя. В настоящее время проводится комплекс мероприятий по выяснению всех обстоятельств произошедшего ДТП.

За девять месяцев текущего года в области Улытау произошло 42 дорожно-транспортных происшествия, в них погибли 20 человек, сообщает ДП облас­ти Улытау. В результате лобовых столкновений погиб­ли 10 потерпевших, 5 – в результате опрокидывания автомобилей, 5 – на пешеходных переходах.

В настоящее время в городах Жезказгане и Сатпаеве функционируют 20 камер видеоконтроля. До конца года в областном цент­ре их количество планируется­ довес­ти до 95. Видеокамеры контроля скорости необходимы в районах и сельских населенных пунктах области. Это облегчит работу по экспертизе ДТП.

Популярное

Все
Не убивайте детство
На кортах Астаны и Пекина
И снова «золото»
Алло, вас не слышно!
Поликлиники и больницы занимались приписками
Почему пишут ОРВИ вместо ожога
С надеждой встать на ноги
Принят первый груз
Зерно с полей подсушат до кондиций
Как утолить кадровый голод?
Артиллеристы – профи в своем деле
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Нарушение и наказание
Быть ли Шымкенту зеленым?
«Келешек»: помощь детям
Будущее нации в руках матери
Ветеран всегда в строю
Любовь к труду – традиция семейная
Рокировки местного значения
Полет сильфид на сцене Astana Opera
Все для счастливых пенсионеров
Почему бизнес против повышения ставки НДС?
Не быть цыпленку табака?..
Закон и права знать обязаны
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Siemens Energy планирует модернизировать электросети Казахстана
Президент обсудил с компанией Bayer AG меры по упрощению ввоза лекарств в Казахстан
Токаев осудил санкционное противостояние и выступил за торговлю без ограничений и барьеров
Иметь или не иметь?
Федеральный канцлер Германии встретил Токаева в своем ведомстве
Касым-Жомарт Токаев принял главу компании Siemens AG
Первую медаль в легкой атлетике завоевал Казахстан на Азиаде
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
На сцене театра «Астана Опера» представят балет «Сильфида»
Независимое и справедливое правосудие
Прогноз погоды на октябрь сделал Казгидромет
Два человека погибли при крушении самолета в Карагандинской области
Арестован подозреваемый в убийстве рэпера Тупака Шакура
Токаев ответил на вопросы немецких журналистов об отношениях с Россией и конфликте вокруг Украины
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Необходима энергетическая стабильность
Говори – и все получится!
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Когда волк не помощник
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области

Читайте также

Когда слова не нужны
Внимание, дети!
Рокировки местного значения
Памяти Курмангазы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]