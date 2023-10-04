Смертельное ДТП

В аварии, видео которой разошлось по соцсетям, погибла 64-летняя женщина. Происшест­вие вызвало общественный резонанс, горожане требуют справедливого наказания для нарушителя, который управлял транспорт­ным средством в состоянии алкогольного управления.

Ход расследования на контро­ле руководства департамента полиции области Улытау, сообщили в пресс-службе ДП. Полиция установила, что 62-летний водитель автомашины Renault Sandero, следуя по дороге из садового общества «Медзаводские дачи», сначала задел три автомобиля. После выехал на трассу и совершил лобовое столкновение с встречной машиной. В результате ДТП 64-летняя пассажирка автомашины Toyota Camry скончалась на месте. Ее дочь и водитель с травмами различной тяжести госпитализированы. Назначены соответствующие экспертизы. После выписки из медучреждения будет рассмот­рен вопрос об избрании меры пресечения в отношении нарушителя. В настоящее время проводится комплекс мероприятий по выяснению всех обстоятельств произошедшего ДТП.

За девять месяцев текущего года в области Улытау произошло 42 дорожно-транспортных происшествия, в них погибли 20 человек, сообщает ДП облас­ти Улытау. В результате лобовых столкновений погиб­ли 10 потерпевших, 5 – в результате опрокидывания автомобилей, 5 – на пешеходных переходах.

В настоящее время в городах Жезказгане и Сатпаеве функционируют 20 камер видеоконтроля. До конца года в областном цент­ре их количество планируется­ довес­ти до 95. Видеокамеры контроля скорости необходимы в районах и сельских населенных пунктах области. Это облегчит работу по экспертизе ДТП.