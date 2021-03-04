Смертельное ДТП

Татьяна Мороз

В Костанайской области в дорожно-транспортном происшест­вии погибли 7 человек.

Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, лобовое столкновение двух автомашин произошло между селами Новонежинка и Лаврентьевка Аулиекольского района.

– 2 марта 2021 года в отдел полиции Аулиекольского райо­на поступило сообщение от работника скорой медицинской помощи о том, что на автодороге сообщением Костанай – ­Аулиеколь – Сурган произошло дорожно-транспорт­ное проис­шествие двух автомашин. 36-летний житель Туркестанской области, управляя автомобилем марки Lexus, при совершении обгона впереди следующего транспортного средства выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем марки Mitsubishi Pajero под управлением 63-летнего жителя города Нур-Султана, – рассказал заместитель начальника УМПС ДП Костанайской области Виталий Цой.

Помимо этого он отметил, что в результате ДТП на месте происшествия погибли 7 человек – 3 человека с Lexus и 4 – с Pajero. Первый направлялся из Костаная в Нур-Султан, второй двигался в сторону Костаная. По факту ДТП ведется досудебное расследование.

По данным управления здравоохранения области, на вызов выехали две бригады скорой помощи.

– Констатировали смерть всех участников аварии. 7 человек погибли на месте. Травмы, несовместимые с жизнью, – пояснила пресс-секретарь управления здравоохранения Костанайской области Ксения Жилкибаева.

Более подробную информацию о ДТП обещали сообщить после окончания следственных мероприятий.

