Смертельное ДТП из-за метели произошло в Абайской области

Происшествия
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В результате ДТП погиб один пассажир.

Фото: Polisia.kz

6 января около 14:00 часов на трассе  Омск - Майкапчагай, в районе села Канонерка произошло лобовое столкновение, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.     

В условиях штормовой погоды 32-летний водитель ВАЗ-2114, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения, допустив лобовое столкновение со встречно движущимся транспортным средством марки "Mercedes". В результате ДТП погиб один пассажир. 

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК. В настоящее время по делу проводится досудебное расследование и назначены ряд экспертиз.

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