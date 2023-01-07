Смертельное ДТП из-за метели произошло в Абайской области

В результате ДТП погиб один пассажир.

Фото: Polisia.kz

6 января около 14:00 часов на трассе Омск - Майкапчагай, в районе села Канонерка произошло лобовое столкновение, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В условиях штормовой погоды 32-летний водитель ВАЗ-2114, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения, допустив лобовое столкновение со встречно движущимся транспортным средством марки "Mercedes". В результате ДТП погиб один пассажир.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК. В настоящее время по делу проводится досудебное расследование и назначены ряд экспертиз.