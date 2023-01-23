Смертельное ДТП произошло на трассе в Павлодарской области

Один человек погиб, четверо пострадали.

Фото: carboys.ru

22 января около 18:00 часов на 1293 км автодороги Павлодар - Кызылорда произошло ДТП с участием трех авто: ВАЗ 2110, Toyota Camry и Mercedes-Benz GL 450, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

25-летний водитель автомашины ВАЗ 2110 от полученных травм погиб на месте происшествия.

Еще четверо пострадавших, один из них несовершеннолетний, с различными травмами госпитализированы.

Машины водворены на специализированную стоянку.

По данному факту проводится проверка. Назначен ряд экспертиз.