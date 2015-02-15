Смертельное ДТП произошло в Атырауской области

Четыре человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Атырауской области, сообщает региональная газета "Ак Жайык".
"14 февраля на трассе Атырау – Уральск в черте поселка Сарайшык произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. По данным полиции, автомобиль Volkswagen Sharan лоб в лоб столкнулся с многотонной фурой", – сообщает корреспондент газеты.
В результате ДТП погибли четыре человека, которые находились в салоне минивэна. О состоянии водителя грузовика не сообщается.