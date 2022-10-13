Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)

Автобус и ГАЗель столкнулись в городе Туркестане, погиб пассажир, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

13 октября в управление полиции Туркестана поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. Полицейские установили, что примерно 08:00 часов на трассе Самара – Шымкент столкнулись ГАЗель и пассажирский автобус Yutong.

В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончался один из пассажиров автобуса. Еще пятеро были доставлены в больницу с различными травмами.

Данный факт зарегистрировали по части 3 уголовной статьи «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

Назначены экспертизы. Водитель ГАЗели, выехавший на встречную полосу, задержан. Выясняются все обстоятельства произошедшего.