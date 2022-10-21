Смертельное ДТП с участием автобуса произошло в Атырау (видео)

В городе Атырау легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом, погиб человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции области.

20 октября около 13:00 часов в поселке Еркинкала-2, на пересечении 40-й и 5-й улиц, автомобиль Skoda съехал со второстепенной дороги, где столкнулся с автобусом марки Yutong. Ударным порывом общественный транспорт врезался в ограждение дома.

В результате ДТП водитель Skoda 1966 года рождения погиб на месте.