Смертельное ДТП с участием легковушки и поезда произошло в Атырау

В Атырау легковой автомобиль столкнулся с поездом, один человек погиб, сообщает Kazpravda.kz.

По информации ДЧС Атырауской области, на пункт связи ПЧ №8 Макатского района поступил вызов о том, что произошло столкновение легкового автомобиля Lada Granta, который собирался пересечь железнодорожный переезд в 20 км от поселка Макат Макатского района Атырауской области, и грузового поезда.

"В результате столкновения водитель автомобиля 1999 г.р. получил травмы, а гражданин 1968 г.р. скончался на месте происшествия. Сотрудниками ДЧС была проведена работа по извлечению тела погибшего с помощью специального инструмента", – отметили в ведомстве.

В ДЧС уточнили, что грузовой поезд состоял из 66 вагонов, груженных строительными материалами.