Смертельное ДТП в Актюбинской области: мужчина выпал из окна автомобиля

Смертельное ДТП произошло на трассе Самара – Шымкент в Актюбинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

«18 июля примерно в 01:40 часов 38-летний водитель автомашины Mercedes-Benz, двигаясь со стороны поселка Кобда в направлении города Актобе, на 692 км дороги Самара – Шымкент, вблизи поселка Маржанбулак Алгинского района, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание.

В результате ДТП авто загорелось. Водитель выпал из окна и от полученных травм скончался на месте аварии, а двоих пассажиров госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи Актобе», – рассказали в полиции.

Департамент полиции Актюбинской области призывает всех водителей к неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения. За прошлую неделю на дорогах области произошло 12 ДТП, в которых погибли три человека и 14 получили ранения.