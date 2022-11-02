Смертельное ДТП в ВКО: легковушка влетела по "встречке" под бензовоз

Смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и бензовоза произошло в Восточно-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

2 ноября около 07:15 часов на 16 км трассы Усть-Каменогорск – Рахмановские ключи в Глубоковском районе 48-летний водитель автомобиля марки Lada Granta выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с грузовым автомобилем.

В результате ДТП водитель Lada Granta от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.