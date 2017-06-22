Смертельное ранение получил майор КНБ во время учений в Астане

Смертельное ранение получил сотрудник Комитета национальной безопасности во время учения, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу КНБ Республики Казахстан.
"22 июня во время проведения плановых тактических занятий в учебно-тренировочном здании Службы специального назначения "А" КНБ произошла нештатная ситуация, при которой получил огнестрельное ранение находившийся при исполнении служебных обязанностей инструктор майор К.Е.", – сообщили в КНБ.
Он был незамедлительно доставлен в городскую больницу № 1 Астаны, где, не приходя в сознание, скончался.
По данному факту комитет совместно с органами внутренних дел проводит расследование.