Каждый год на Каспии во время летнего сезона тонут люди. Большинство из них расстаются с жизнью из-за несоблюдения элементарных правил безопас­ности на воде.

Девочку 2013 года рождения, которую уже в бессознательном состоянии вытащили из воды, спас отдыхающий на пляже врач Болат Ишангали. Медик оказал ребенку первую помощь. Примечательно, что на момент инцидента ее родителей рядом не оказалось, и карета «скорой помощи» увезла маленькую пациентку без их соп­ровождения.

Еще одну трагедию предотвратил сержант полиции Медет Коптлеуов. 5 июля, отдыхая на пляже в выходной, он заметил тонущую девушку и вытащил ее из воды.

Но ведь гарантий того, что уто­пающего смогут спасти, нет. Однако отдыхающие, увы, ведут себя так, словно опасность на воде непременно должна их миновать. Несмотря на регулярные предупреждения в СМИ, специальные таблички в мес­тах, где купаться категоричес­ки запрещено, они продолжают совершать смертельные заплывы.

Водосбросный канал «МАЭК-Казатомпром», известный среди жителей региона как Шора, для купания никогда предназначен не был. Но, вопреки запретам, купались и рыбачили там всегда. По сообщению специалистов оперативно-спасательного отряда департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской облас­ти, в нынешнем году на канале утонули 2 человека, одного удалось спасти.

На сегодня 2 купавшихся здесь человека значатся пропавшими без вести. Спасатели уже несколько дней ищут их тела.

Ранее обе стороны водосброс­ного канала были ограждены забором общей протяженностью 600 м – по 300 м с каждой стороны.

– Решением областного маслихата от 30 мая 2018 года территория канала определена зоной, запрещенной для купания. На основании этого решения местный исполнительный орган установил 260 метров оградительных конструкций с обеих сторон. В текущем году по поручению акима Актау Галымжана Ниязова в опасной зоне дополнительно устанавливается 100-метровое ограж­дение, – сообщают в акимате.

Заместитель акима Мангис­тауской области Руслан Сакеев считает, что для профилактики чрезвычайных ситуаций на воде спасатели должны охватить дежурством все городские пляжи. А вот ответственность за безо­пасность в частных местах для купания лежит на владельцах.

Замглавы региона подчеркивает, что владельцы частных пляжей и баз отдыха должны быть заинтересованы в безопасности предоставляемых услуг. Частники позицию властей, увы, не разделяют: проверки показали, что из 19 компаний спасательные круги закупили всего 5.

В ходе выездного совещания сотрудники оперативно-спасательного отряда в свою очередь пожаловались на нехватку кадров: всего 48 человек личного состава работают на 30 прибрежных участках. Поэтому число спасателей предложено увеличить за счет очередников отдела занятости и социальных программ, а также волонтеров. Кроме того, заместитель акима поручил оснас­тить побережье спасательными кругами и предупреждающими плакатами. В будущем, как стало известно, на побережье появится новая спасательная станция.

Сотрудники ДЧС подчеркивают, что несчастные случаи на воде происходят из-за халатного отношения к собственной безопаснос­ти. Люди не только позволяют себе купаться в необорудованных для этого местах, но и плавают в нетрезвом состоянии, сознательно лезут в воду в штормовую погоду.

За 6 месяцев текущего года совместно с местной полицейской службой сотрудники ДЧС провели 149 рейдов, в ходе которых зарегистрированы 134 правонарушения по статье 364 КоАП РК «Нарушение правил общего водопользования» и статье 440 КоАП РК «Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения». Общая сумма штрафов составила 1,7 млн тенге.