Смертельный «арктур»

Передовицы газет по всему миру посвящены новому варианту коронавируса, из-за которого растет число заболевших, пишет The Independent.

Ученые предупреж­дают, что вскоре он может стать доминирующим штаммом. Тем временем многие страны сократили объем тестирований, вакцинаций и отслеживания контактов больных, и поэтому в случае новой волны смертельного штамма они будут не готовы дать ему отпор.

Как рассказывает издание, вариант «арктур» уже привел к резкому росту заразившихся в Индии. На данный момент его обнаружили в 22 странах, включая Великобри­танию, Сингапур, Австралию и США. Специалисты опасаются, что мутации спайкового белка могут сделать его более агрессивным.

В Великобритании большинство программ по отслеживанию больных COVID-19 прекратили работу весной 2022 года, хотя эксперты предупреждали о возможной поспешности такого шага.

По материалам ИноТВ

