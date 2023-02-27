Смертельный полет

Крушение произошло недалеко от Уральска на открытой территории в Западно-Казахстанской области. Вертолет совершал облет магистрального нефтепровода Узень – Атырау – Самара. На борту находились шесть человек.

– В один день мы потеряли сразу четверых коллег – хороших друзей, опытных и высокопрофессио­нальных сотрудников. Также во время авиационного происшествия пострадали ведущий инженер «Казавиаспаса» и представитель «КазТрансОйла», – сообщил официальный представитель МЧС РК Руслан Иманкулов.

Среди погибших – командир воздушного судна Довлетбай Канатов, второй пилот Владимир Афанасьев, бортмеханик Сиязбек Андосов и инженер Жардем Дос­калиев. Инженер «Казавиаспаса» Сергей Щеглов и линейный трубопроводчик АО «КазТрансОйл» Серик Ергалиев с различными травмами были доставлены в многопрофильную больницу Уральска.

В чем причина аварии, пока неизвестно. При этом Руслан Иманкулов отметил, что вертолет МИ-8 был относительно новым – 2021 года выпуска. Техническое обслуживание прошел совсем недавно – 17 января. Дата капитального ремонта была запланирована на 2030-й. С момента эксплуатации дефектов, неисправностей и замечаний, влияющих на летную годность, не поступало.

– Вертолет очень хороший, новый. Почему так все произошло, я не пойму, – рассказал одному из изданий Сергей Щеглов.

Его состояние врачи оценили как «нормальное». О случившемся почти ничего не помнит. Как он отметил, все произошло слишком быстро.

Расследованием обстоятельств происшествия будут заниматься сотрудники департамента полиции на транспорте МВД РК и департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

– Добавлю также, что «Казавиа­спас» берет на себя всестороннюю помощь семьям погибших... Будут произведены все необходимые выплаты, предусмот­ренные коллективным договором, – сказал Руслан Иманкулов и уточнил, что семьи погибших сотрудников, помимо прочего, будут обеспечены ежемесячным пособием, ориентировочно в размере оклада погибшего сотрудника, до достижения детьми совершеннолетнего возраста.